Melanie Müller: Gesundheits-Update nach dem Notarzt-Einsatz

Diese Nacht wird Melanie Müller so schnell sicher nicht vergessen. Nachdem sich der gesundheitliche Zustand ihres an Covid 19 erkrankten Mannes weiter verschlechtert hatte, rief sie in ihrer Verzweiflung den Rettungsdienst.

"Gegen zwei Uhr habe ich einen Notarzt anrufen müssen", schildert Melanie Müller die Situation nun gegenüber RTL. "Es war sehr verwirrend und man fühlt sich sehr unwohl", erinnert sie sich an die dramatischen Stunden.

Zum Glück ließ sich der Zustand von Ehemann Mike Blümer soweit stabilieren, dass er nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste - was vielleicht auch an seiner strikten Weigerung lag. "Er wollte partout nicht ins Krankenhaus", so die Ballermann-Sängerin.

Melanie Müller brachte Mann Mike ins Krankenhaus

Nachdem die Horror-Nacht überstanden war, kam am nächsten Morgen jedoch direkt der Hausarzt vorbei, um Mike noch einmal durchzuchecken. Inzwischen muss er sich auch täglich Thrombosespritzen setzen. "Weil er seit zwölf Tagen nur im Bett liegt", erklärt Melanie Müller.