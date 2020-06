Melanie Müller: Große Angst um Tochter Mia Rose

Und sie springt nicht nur ein, wenn Melanie arbeitet, sondern auch, wenn sie auf Mallorca feiern geht. Erst kürzlich versackte die 29-Jährige in einer Tabledance-Bar, wie sie "Bild" verriet. Damit es ihrer Tochter an nichts fehlt, pumpt sie vorher immer genügend Muttermilch ab. "Alle drei Stunden, zu jeder Tag und Nachtzeit muss ich abpumpen, das ist schon sehr anstrengend!", klagt sie. Wenn sie am Abend vorher gebechert hat, wird die Milch, die noch Restalkohol enthalten könnte, weggekippt. Dafür gibt es immer alkoholfreie Vorräte im Gefrierfach.