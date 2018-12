Melanie Müller: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Melanie Müller...

Arme ! Obwohl der Ballermann-Star als echte Power-Frau bekannt ist, wendet sich nun ihr Ehemann Mike mit einem traurigen Statement an die Öffentlichkeit!

Melanie Müller: Trennung! Es bricht ihr das Herz

Melanie Müller: Wird ihr alles zu viel?

Erst vor einigen Wochen erschütterte die Fans von der Tod des Malle- . Nach Jens' Ableben wurde immer wieder darüber spekuliert, ob die Ballermann-Stars durch ihre Karriere an ihre Grenzen getrieben werden. Auch über Melanie fragten sich viele, ob die Mami diesem stressigen Pensum gerecht werden kann. Nun die traurige Realität...

Melanies Ehemann spricht Klartext

Wie Mike berichtet, macht er sich oft Sorgen um seine Ehefrau. So erklärt er bei " Privat": "Natürlich habe ich Angst, dass sie irgendwann mal aus der Kurve fliegt, sage ich jetzt mal. Das zehrt natürlich extrem, die Reiserei, von jetzt auf gleich, von null auf 100 da zu sein und die Leute zu unterhalten. Natürlich mache ich mir da Gedanken, habe dann natürlich auch Angst, dass irgendwann mal der kleine Ofen aus ist in dem recht zarten Körper." Was für traurige Worte. Ob Melanie durch die Sorge ihres Mannes wohl ein paar Schritte kürzertreten wird? Wir können gespannt sein...