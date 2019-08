Melanie Müller: Harter Diss gegen Daniela Katzenberger!

Reddit this

Oh je! Arme Daniela Katzenberger! Vollkommen unerwartet, muss die Katzen nun einen herben Tiefschlag von Melanie Müller verkraften...

Das gerne mal kein Blatt vor den Mund nimmt, ist definitiv nichts Neues. Mit einem ihrer jüngsten Statements sorgt sie nun jedoch für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Melanie hatet gegen ...

Daniela Katzenberger: Familien-Sensation! Lucas ist sooo glücklich

Melanie Müller schießt gegen die Katze!

Wie Melanie Müller nun berichtet, hält sie von dem ehemaligen Kult-Cafe der Katze auf Mallorca überhaupt nichts. So berichtet sie bei " pirvat": "Grillmüller-Prinzip ist eigentlich das Prinzip, dieses Anti-Katzenberger-Prinzip, weil die Katze, die hatte ja hier mal ein Kaffee und die Leute waren immer enttäuscht, weil sie nicht da war. Und genau das wollte ich eben nicht, man weiß schon, dass ich schon ein Promi zum anfassen bin." Autsch! Doch obwohl Melanie für ihre Fans gerne alles gibt, kommt auch sie an ihre Grenzen...

Melanie steht unter Strom

"Sie ist permanent unter Druck, das ist schon so, weil sie ist selbstständig und das kann jeder Selbständige auf der ganzen Welt beantworten: du bist als Selbständiger immer unter Druck", berichtet Melanies Ehemann Mike weiter. Auch nach der Geburt ihres Kindes will sich Melanie keine Auszeit nehmen: "Da würde ich aber auch, glaube ich, eine Krise kriegen, wenn ich jetzt ein Baby-Jahr mache, weißt du?" Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Melanie nicht übernimmt...

Huch, so haben wir die Katze ja noch nie gesehen!