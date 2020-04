Melanie Müller: Ihr Familienglück liegt in Scherben!

Oh je! Mit einer traurigen Beichte wendet sich Melanie Müller nun an ihre Fans!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Blondine eigentlich für ihre fröhliche und lockere Art bekannt ist, zeigt sie sich nun von einer ganz anderen Seite...

Melanie schüttet ihr Herz aus

Wie Melanie nun berichtet, läuft es bei ihr aktuell beruflich überhaupt nicht rund. Auf Grund der momentanen Situation kann Melanie nicht arbeiten und muss dadurch hohe finanzielle Verluste wegstecken. So erklärt sie gegenüber " ": "Man hätte eigentlich in zwei Monaten 70.000 Euro verdient und jetzt ist man auf komplett Null." Melanie ergänzt: "Bis Oktober geht es in meinem Job eben ganz steil nach unten." Den Kopf in den Sand stecken, kommt für Melanie dennoch nicht in Frage!

Melanie lässt sich nicht unterkriegen

Auch wenn es bei Melanie und ihrer Familie aktuell alles andere als rosig aussieht, lässt sich die Power-Frau davon nicht unterkriegen. So erklärt sie abschließend über ihre finanzielle Lage: "Es ist jetzt nicht so, dass man an der Kasse keine Kaugummis mehr für die Kinder kaufen kann." Wie es für die wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein!

