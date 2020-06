Melanie Müller ist eure Dschungelkönigin 2014!

Darum haben wir euch im härtesten Dschungelcamp-Voting ever, ever, ever gefragt, wer eure Dschungelkönigin ist. Österreicherin gegen Ossi, Erotikstar gegen GNTM-Kandidatin!

Eindeutige Siegerin ist Melanie Müller! Mit 60 Prozent hat sie eurer Meinung nach den Sieg beim Dschungelcamp verdient. Schließlich hat sie schon ziemlich viel geschluckt. Melanie Müller hat bewiesen, dass sie nicht aus Zucker ist und hat bei keiner Dschungelprüfung gekniffen.

Klare Sache, für euch ist die Dschungelkönigin. Ob Melanie Müller auch beim großen RTL-Voting die Nase vorne hat, sehen wir am Samstag, 1. Februar, um 22.15 Uhr.