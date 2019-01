Melanie Müller: Jetzt spricht sie erstmals über ihr Karriere-Aus!

Reddit this

Oh je, was für eine Hiobsbotschaft für alle Melanie Müller-Fans!

Obwohl aus der Ballermann-Szene von Mallorca nicht mehr wegzudenken ist, plaudert die Power-Frau nun ganz unverblümt über ihr Karriere-Aus...

Melanie Müller: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Melanie Müller will nicht ewig auf der Bühne stehen

Wie Melanie nun berichtet, kann sie sich nicht vorstellen ewig im Showbusiness tätig zu sein. So verrät sie bei "MDR"-"Riverboat": "Wir haben natürlich den , der immer noch auf der Bühne steht. Aber ich weiß nicht, ob man eine 60-Jährige, wenn die Brüste nach unten schwappen, ob man das noch sehen will, auf der Mallorca-Bühne, ne?" Was für traurige Nachrichten. Ganz müssen sich ihre Fans jedoch nicht von ihr verabschieden...

Melanie hat einen "Plan B"

"Von daher werde ich wahrscheinlich dann ein bisschen wechseln müssen in der Musik. Ich bin natürlich auch zu vielen anderen Auftritten gebucht, wo ich reinen Schlager singe und ich denke, es wird dann früher oder später mal in eine andere Richtung gehen", fügt Melanie hinzu und teilt dabei gleichzeitig ihrer weiteren Karriere-Pläne mit. Ob Melanie diesen Zukunftsplan in die Tat umsetzten wird? Wir können gespannt sein…