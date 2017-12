In der Vergangenheit schockte Melanie Müller ihre Fans immer wieder mit skandalösen Baby-Auftritten. Auch jetzt muss sich der Ballermann-Star einer harten Kritik stellen. Wie sie auf "Facebook" verkündete, wolle sie mit ihrem Baby die Schlager-Disco "Bierkönig" auf Mallorca besuchen. Ihre Follower sind entsetzt!

Melanie Müller wird als Mutter kritisiert

Der Blondine wird seit der Geburt ihrer drei Monate alten Tochter immer wieder vorgeworfen, ihr Kind unterschiedlichen Gefahren auszusetzten. Sei es der Konsum von Alkohol beim Stillen oder die Tatsache, dass sie ihr Kind beim Aufbau ihrer Würstchen-Bude am Weihnachtsmarkt mit dabei hat. Melanie stößt stets auf Unverständnis. Jetzt berichtet Melanie ihren Fans in einem "Facebook"-Live, dass sie mit ihrer Tochter Mia Rose die Schlager-Disco "Bierkönig" auf Mallorca besuchen will.

Alkohol in Stillzeit: Melanie Müller reagiert auf Kritik

Melanie Müller mit Baby im "Bierkönig"

Melanie scheint aus dem Besuch mit Mia Rose im "Bierkönig" kein Geheimnis zu machen. So erzählt sie in einem "Facebook"-Live: "Ich werde heute Abend wirklich mal in den 'Bierkönig' gehen, da werde ich den Weihnachtsmarkt besuchen. Und da werde ich mein Kind mitnehmen. Ja, mein Kind wird im 'Bierkönig' sein! Aber da ist keine laute Musik und es ist auch nicht viel los, denn es ist Nebensaison. Hier herrscht Totenstille." Ihre Fans scheinen von der Idee trotzdem nicht begeistert zu sein. Es folgt eine Vielzahl von kritischen Kommentaren. Ob Melanie sich davon belehren lässt, ist abzuwarten...