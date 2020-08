Melanie Müller: Notarzt-Einsatz nach Corona-Diagnose!

Während sich bei Melanie die Erkrankung bisher kaum bemerkbar macht, verlor Mike seinen Geruchs- und Geschmackssinn. Wenig später kam auch noch Nierenleiden hinzu. Sein Zustand wird immer schlechter. "Ich musste in der Nacht zu Donnerstag den Krankenwagen rufen", berichtet Melanie jetzt aufgebracht der "BILD"-Zeitung. Der Notarzt konnte ihn vorerst stabilisieren. Am nächsten Tag musste nochmal der Hausarzt vorbeischauen. "Mein Mann hat eine Infusion und eine Spritze bekommen", so die ehemalige Dschungelkönigin weiter.

Wie es ihrem Schatz jetzt geht? "Zum Glück ist sein Zustand jetzt etwas besser. Er weigert sich nämlich, in die Klinik zu gehen. Jetzt muss aber die Lunge geröntgt werden." Wir wünschen weiterhin gute Besserung!

