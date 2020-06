Melanie Müller & Sarah Nowak: Der Streit um den Baby-Namen eskaliert

Doch Sarah zeigt sich völlig unbeeindruckt von den Anfeindungen, behauptet auf ihrer Instagram-Seite: „Dieser Name steht schon länger fest!“ Aber Melli kann dieses schwache Argument nicht gelten lassen: „Das ist doch völliger Schwachsinn! Sie soll nicht sagen, dass sie den Namen vorher noch nicht bei mir gehört hat. Wenn sie ihn schon im Kopf gehabt hätte, dann hätte sie doch direkt bei meiner Geburt schreiben können: ,Ach du Scheiße, was für ein Mega-Zufall! Das ist ja kurios.‘ Oder: ‚Jetzt überlege ich doch noch mal, ob ich meine Kleine anders nenne...‘“

Selbst Ehemann Mike Blümer (51), der sich sonst eher zurückhält, schlägt sich offensiv auf die Seite seiner Liebsten: „Das geht wirklich zu weit, da muss ich meiner Frau recht geben! Nur Mia oder nur Rose – okay. Aber diese Kombination lässt mich nicht an einen Zufall glauben.“ Es sieht also nicht so aus, als würden sich die Damen demnächst wieder die Hand reichen – ganz im Gegenteil! Denn auch die Debatten ihrer Fans heizen die Situation weiter an. „Ich kann Melanie verstehen. Da sie die Erste war, die ihre Tochter bekommen hat, müsste es Sarah peinlich sein! Wenn es nur Mia oder Rose wäre. Aber beide Namen?“, zeigt sich eine Userin solidarisch.

Und auch Melanie ist sich sicher: „Egal, was Sarah mir jetzt noch alles so nachmachen möchte, meine Kleine ist immer Mia Rose, die Erste. Wenn Sarah das für ihre Tochter okay findet, bitte schön! Aber wenn sie ihr Kind wirklich nach meinem benennt, werde ich ihr nicht mehr Hallo sagen.“