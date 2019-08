Melanie Müller: Schlimme Depressionen während der Schwangerschaft!

Oh je! Traurige Nachrichten von Melanie Müller! Obwohl die Beauty gerade im Baby-Glück schwebt, wendet sie sich nun mit einer traurigen Beichte an die Öffentlichkeit...

Arme ! Vor knapp zwei Monaten gab der Malle-Star bekannt, dass sie Baby Nummer zwei erwartet. Für ihre Fans ein wahrer Grund zur Freude. Doch jetzt die Schock-Nachricht...

Melanie Müller leidet unter Depressionen

Wie Melanie nun berichtet, geht es ihr aktuell überhaupt nicht gut! Der Grund: Melanie hat während der Schwangerschaft mit schweren Depressionen zu kämpfen, So erklärt sie gegenüber "Promiflash": "Ich habe irgendwie so kleine Depressions-Phasen." Ebenfalls berichtet sie, dass sie durch Hormonschwankungen zickiger und angriffslustiger ist. Doch damit nicht genug! Auch die sogenannte Schwangerschaftsdemenz macht Melanie zu schaffen. Oh je! Kürzertreten kommt für die Sängerin dennoch nicht in Frage...

Melanie denkt nicht über Auszeit nach

Auch wenn Melanie sich aktuell alles andere als rosig fühlt und der Geburtstermin ihres Babys für Oktober angesetzt ist, jettet Melanie von einem Auftritt zum anderen. So pendelt sie nach wie vor regelmäßig zwischen Mallorca und Deutschland hin und her. Gegenüber "spot on " verriet die Power-Frau erst kürzlich, dass sie noch so lange arbeiten wird, bis es ihr die Ärzte verbieten. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Melanie nicht überschätzt...

