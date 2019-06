Melanie Müller: Sie ist wieder schwanger!

Reddit this

2017 brachte Ex-"Bachelor"-Kandidatin ihre erste Tochter Mia Rose auf die Welt. Sie und Mann Mike Blümer machten nie ein Geheimnis daraus, dass die Kleine kein Einzelkind bleiben soll. Jetzt ist es endlich soweit!

Melanie Müller ist im 6. Monat schwanger

Im Interview mit .de ließ das Paar die Baby-Bombe platzen. "Wir sind im sechsten Monat", verkündete die stolze Mama. Warum sie die frohen Nachrichten so lange geheim gehalten haben? "Wir haben es ein bisschen verheimlicht, natürlich auch, weil ich viel unterwegs bin, viele Jobs habe", erklärte sie.

Melanie Müller: Krankheits-Schock! Große Sorge um die Sängerin!

Obwohl das zweite Kind geplant gewesen war, kam es trotzdem überraschend. "Wir haben es schon drauf angelegt. Als es dann so weit war, war ich etwas geschockt, aber ich glaube, es ist einfach das passende Alter für unsere kleine Mia jetzt. In den nächsten drei Monaten wird sie zwei. Wenn der Altersunterschied jetzt nicht so groß ist, dann haben sie auch noch Spaß untereinander."

Geschlecht und Name?

Ob Melanie einen Junge oder Mädchen erwartet, weiß sie noch nicht. Eines steht jedoch schon fest: Der Name des Babys wird mit M beginnen. Genau wie die Namen von Mama Melanie, Papa Mike und Schwester Mia Rose. Am 23. Oktober soll der Nachwuchs zur Welt kommen.