Melanie Müller: Testergebnis ist da! Sie hat Corona

Melanie hat sich auch mit Covid-19 infiziert! "Ich bin eingesperrt in Quarantäne, denn wir haben hier Corona, alle positiv!“", berichtet die Ballermannsängerin jetzt in ihrer Instagram-Story. "Es ist nicht schön, aber wir müssen durch." Doch Melanie versucht das Positive an der Situation zu sehen. Seit der Diagnose lebe sie viel bewusster und gesünder. "Ich versuche, sehr viel rauszugehen. Da wir hier einen Garten haben, ist das alles machbar mit den Kindern." Im Gegensatz zu Mike hat Melanie bisher keine Symptome.

