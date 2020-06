Melanie Müller: Überraschendes Geständnis um Baby Mia

„Eigentlich habe ich mich die letzten neun Monate auf meine Kleine vorbereiten können. Aber wer kennt es nicht? Wenn es dann so weit ist, kommt alles ganz plötzlich“, sagt Melanie Müller, als "Closer" sie in ihrer Heimat, in einer 90-m2-Wohnung im Zentrum von Leipzig, besucht.