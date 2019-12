Melanie Panayiotou: George Michaels (✝53) Schwester ist tot

Reddit this

George Michaels Schwester Melanie Panayiotou ist tot. Sie wurde leblos in ihrem Haus aufgefunden.

Große Trauer um Melanie Panayiotou! Die Schwester von ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Und das genau an seinem dritten Todestag!

Die Todesursache ist unbekannt

„Wir können bestätigen, dass Melanie tragischerweise plötzlich verstorben ist", erklärt Georges ehemaliger Manager im Gespräch mit dem „Mirror“. „Wir möchten darum bitten, dass die Privatsphäre der Familie in dieser sehr traurigen Zeit respektiert wird.“

Bisher ist nicht bekannt, woran Melanie gestorben ist. Sie wurde am ersten Weihnachtsfeiertag von ihrer Schwester Yioda leblos in ihrem Haus aufgefunden. Weitere Details zu ihrem Tod soll es auch in Zukunft nicht geben.

