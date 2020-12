Melissa Damilia: Bittere Enttäuschung nach dem "Bachelorette"-Finale

Melissas Fans sind enttäuscht

Ihre letzte Rose hat Melissa Leander überreicht. Unter ihrem neuesten Instagram-Post häufen sich deshalb die Nachrichten von enttäuschten Fans:

"Ich finde, dass du dich im Finale für den Falschen entschieden hast. Du wolltest doch jemanden, der dich zum Lachen bringt und dich aus deiner Reserve lockt und das ist bei ihm nicht der Fall."

"Oh nein, was ist mit dir und Ioannis passiert? Ihr habt so schön harmoniert und dann das. Der ist so verliebt in dich, das tut beim Zuschauen schon weh."

"Bin ich die Einzige, die findet, dass keiner zu ihr passen würde? Beide Männer echt sympathisch. Aber irgendwie..."

Wie bitter...

Im Video erfahrt ihr fünf spannende Fakten über Melissa Damilia: