Melissa Damilia: Ehrliches Gefühlsupdate! Jetzt ist es raus!

Nach der Achterbahn der Gefühle der letzten Wochen ergriff die hübsche Brünette nun die Flucht aus Deutschland und kehrt damit all den Spekulationen um ihr Liebesleben mit Leander den Rücken. Momentan ist Melissa mit zwei ihrer engsten Freundinnen in Mexico unterwegs und gönnt sich eine Auszeit. Doch auch hier kann sie das alles nicht komplett vergessen und ihre Gefühle nicht abstellen. Jetzt meldet sich die 26-Jährige bei ihren Fans auf Instagram mit traurigen Worten. Sie habe sich in den letzten 2 Tagen nicht gut gefühlt, trotz Palmen & Meer und berichtet: