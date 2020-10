Melissa Damilia: Heftige Klatsche vor dem "Bachelorette"-Start!

Im August gab Melissa Damilia stolz bekannt, dass sie die nächste "Bachelorette" sein wird. "Mit dieser Entscheidung habe ich mich wahrscheinlich eine der wenigen Male in meinem Leben an erste Stelle gesetzt. Denn es geht nicht darum, was andere davon halten, sondern ganz allein um mein persönliches Glück", erklärt sie auf Instagram. Doch schon vor dem Start muss sich die 24-Jährige heftig kritisieren lassen...