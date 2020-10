Melissa Damilia: Jetzt rechnet Pietro Lombardi mit der Bachelorette ab!

Zu Anfang der Sendung wird Melissa vorgestellt und da darf ihre Männer-Vergangenheit natürlich nicht fehlen. Ein Fakt, der vor allem Pietro Lombardi richtig auf die Nerven geht.

"Melissa, es reicht doch. Hey, Fräulein Gloria, es reicht doch. Wir haben es doch verstanden, erst bei 'Kampf der Realitystars', jetzt bei 'Die Bachelorette'. Hoffentlich hast du deinen Traumprinzen gefunden. Wir haben uns zwei Mal getroffen. Du machst so, als ob das voll das Ding war. Es reicht doch. Es weiß doch jeder. Ist doch cool. Warum musst du das überall erzählen? Warum brüstest du dich so sehr damit?", so der Musiker laut "Promiflash" in einer Instagram Story.

