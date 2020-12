Melissa Damilia: Mega-Enttäuschung! Jetzt packt ihr Ex-Freund aus

Melissas Ex ist enttäuscht

"Leander ist ein guter Freund. Wir waren miteinander im Urlaub, besuchen uns oft. Da fühlt sich das natürlich schon komisch an. Er hat mir vorher auch nichts von der Teilnahme erzählt und das mit der Schweigepflicht erklärt", klagt der "Köln 50667"-Star im Interview mit "Bild". "Etwas mit der Ex eines guten Kumpels anzufangen, ist für mich ein Tabu-Thema. Da bin ich altmodisch. Ich bin da auch enttäuscht von ihm."

Die Sache mit der Freundschaft hat sich wohl erledigt, wenn Leander weiterhin mit Melissa zusammen bleiben will. "Nach der Beziehung wollte ich mit Melissa nichts mehr zu tun haben – das ist jetzt auch noch so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wieder was mit ihm zu machen, wenn sie seine Freundin ist."

Allerdings gibt der TV-Star auch zu, dass er nicht an ein Happy End glaubt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden zusammenpassen. Das habe ich schon am Anfang der Show gedacht und ich kann es mir immer noch vorstellen", feuert er. "Die beiden sind so verschieden, dass es keinen Sinn macht. Leander ist sehr introvertiert, zurückhaltend und schüchtern. Melissa kann sehr aufbrausend sein und angreifend sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf Dauer damit umgehen kann."

