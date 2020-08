Melissa Damilia: Sie ist die neue Bachelorette 2020

Bei "Love Island" suchte Melissa Damilia im letzten Jahr nach der ganz großen Liebe. Bisher lässt Mr. Right allerdings noch auf sich warten. Das könnte sich nun jedoch ändern! Wie RTL bestätigt, wird die 24-Jährige in diesem Jahr die neue "Bachelorette" und tritt damit in die Fußstapfen von Gerda Lewis & Co.!