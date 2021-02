Melissa Damilia: Total verändert - Ihre Fans sind sprachlos

"Herzlich willkommen in meinem Leben ohne aufgeklebte Wimpern", antwortet Melissa gelassen. "Normal, ohne Tonnen an Make-up." Ohne Schminke und künstliche Wimpern sieht sie offenbar so anders aus, dass selbst eingefleischte Fans überrascht sind. Und Leander Sacher? Der findet seine Freundin auch mit weniger Make-up zum Anbeißen! "Sieht super aus", kommentiert er begeistert.

Bald wollen die Turteltauben übrigens den nächsten großen Schritt wagen und zusammenziehen! "Dieses Pendeln kann mal ganz schön sein, dann hat auch jeder seinen Freiraum, aber auf Dauer, da möchte man ja die Zeit gemeinsam verbringen", erklärte sie kürzlich im Bachelor-Podcast. Wie schön!

Arme Sylvie Meis! Zerbricht ihr großes Glück schon kurz nach der Hochzeit?