Melissa Damilia & Leander Sacher: Umzug! Sie wagen den nächsten Liebes-Schritt

Als "Bachelorette" hatte Melissa Damilia die Auswahl zwischen zahlreichen interessanten Männern. Letztendlich schaffte es allerdings nur einer davon in ihr Herz! Zusammen mit Leander Sacher genießt die dunkelhaarige Schönheit ihr neues Liebesglück in vollen Zügen. Doch leider wohnen die beiden bisher noch nicht zusammen und müssen pendeln. Sie lebt in Stuttgart, ihr Schatz in Aachen.