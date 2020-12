Melissa Damilia & Leander: Süße Enthüllung nach dem "Bachelorette"-Finale!

Ja, Melissa und Leander schweben immer noch auf Wolke sieben! Kurze nach dem Finale machte er ihr via Instagram eine romantische Liebeserklärung. "Als ich das erste Mal auf dich traf, als ich aus dem Auto stieg, habe ich direkt gespürt, dass ich dich kennenlernen will - auch wenn unser Start alles andere als einfach war, hatte ich ein besonders Gefühl bei dir. Wir haben beide gefühlt, dass es das Richtige ist, wenn wir uns eine echte Chance geben und uns kennenlernen. Vielleicht war das Schicksal?", schrieb er in einem langen Post. Und weiter: