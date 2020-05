Melissa Etheridge: Große Trauer um ihren Sohn Beckett (†21)

Reddit this

Melissa Etheridge trauert um ihren Sohn Beckett Cypher. Vor wenigen Stunden verkündete die Rock-Sängerin seinen überraschenden Tod auf . Er wurde nur 21 Jahre alt.

Beckett erlag seiner Drogensucht

„Ab heute gehöre ich zu den hunderttausenden Familien, die ihre Lieben an Opioid-Abhängigkeit verloren haben", schreibt die 58-Jährige in einem Post. „Er versuchte, seine Sucht zu besiegen, doch heute erlag er ihr.“ Nun sei nicht nur ihr Herz gebrochen, sondern sie fühle sich auch schrecklich schuldig. „Wir fragen uns, was wir noch hätten tun können, um ihn zu retten. Aber letztlich wissen wir, dass er jetzt zumindest keine Schmerzen mehr hat."

Beckett stammt aus Melissas früherer Beziehung mit Julie Cypher. Der Musiker David Crosby diente dem homosexuellen Paar damals als Samenspender. Die US-Sängerin hat außerdem drei weitere Kinder: Bailey, Miller und Johnnie Rose.

