Melissa Joan Hart: Feiern „Clarissa“ und „Sabrina – Total Verhext!“ ein Revival?

Oder einige Jahre später auch "Sabrina", die mit ihren beiden Tanten durch ihre Hexerei ständig in Schwierigkeiten kam. Melissa Joan Hart war der Teenie-Serienstar schlechthin. Frech, hübsch und immer extrem lustig! Jetzt könnte sie endlich ihr großes Comeback mit den beleibten Serien feiern!

Schon so einige Serien aus den 90ern werden wieder zum Leben gerufen. Von Baywatch bis hin zu Fullhouse. Jetzt sollen auch Melissas Erfolgsserien im Gespräch sein. Juhu! Das verriet die schöne Blondine überigens selbst in einem Interview! "Ich gehe nach dieser Show zu einem Meeting", verriet sie in einer TV-Show und brachte damit so einige Fanherzen zum rasen. Doch bevor die Jubelschreie zu laut werden, stellt Melissa auch klar: "Es ist nur ein Meeting. Sie werfen mit Ideen von ‚Clarissa' und ‚Sabrina‘ um sich, aber es hängt davon ab, wer die Rechte vergibt, wer es macht, wie wird es gemacht. Es ist viel Politik. Wir sind noch weit davon entfernt etwas zu machen." Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt....