Melissa Joan Hart: Neue Frisur! Sie ist nicht mehr blond

Eigentlich kennt man nur mit blonden Haaren. Diese rockte sie schon zu „Sabrina – Total verhext“-Zeiten. Von diesem Look hat sich die Schauspielerin nun jedoch verabschiedet!

Melissa zeigt ihre neue Frisur

Auf überrascht die 43-Jährige ihre Fans mit einem rötlichen Bob! Dazu schreibt sie: „Ein Mädchen kommt in einen Salon. Der fabelhafte Haar-Stylist fragt: 'Was möchtest du machen lassen?' Das Mädchen sagt: 'Was auch immer du machen möchtest!'"

Die neue Frisur kommt nicht nur bei Melissa, sondern auch bei ihren Fans mächtig gut an. „So süß“, schwärmt ein Follower „Und ich fühle mich inspiriert... Ich habe auch über eine Veränderung nachgedacht – ich liebe Erdbeerblond!“

