Melissa McCarthy ist so schlank wie nie zuvor

Natürlich war sie nicht superschlank und durchtrainiert, wie ihre Hollywood-Kollegen, aber würde das überhaupt zu ihr passen?

Nun zeigt der Comedy-Star auf Bildern ihres Übergrößen-Shops "Seven 7", dass sie offenbar auch ihre charmanten paar Pfunde loswerden will und bald möglicherweise in ihrem eigenen Shop nichts passendes mehr findet.

So schlank haben wir sie noch nie gesehen. Selbst in ihren schlanken Phasen bei den "Gilmore Girls" (2000-2007) war sie nie so dünn wie jetzt.

Berichten zufolge habe sie vorher lange Zeit mit Absicht ihr hohes Gewicht gehalten. Sie verkaufte sich in Hollywood am besten als "lustige Dicke". "Sie möchte unbedingt ein bisschen Gewicht verlieren, aber bei CBS sagen sie, 'dick ist witzig', und sie möchten, dass sie genau so bleibt, wie sie ist", enthüllte ein Insider über ihre Rolle in "Mike & Molly".