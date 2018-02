Menderes Bagci: Dieser Auftritt sorgt bei seinen Fans für Aufregung!

Er versucht es doch tatsächlich nochmal: zum 15. Mal steht Menderes Bagci auf dem "DSDS"-Stern und versucht sein Glück - und das, obwohl er es gar nicht mehr nötig hätte!

Denn Menderes genießt schon seit einiger Zeit Kultstatus: nach 14 Versuchen vor Dieter Bohlen zu bestehen, auch fast kein Wunder - aber nicht zuletzt auch, weil er im Dschungelcamp 2016 sogar zum Schluss die Königskrone trug.

Dschungelkönig Menderes Bagci: das sagt DSDS-Chef Dieter Bohlen zu seinem Sieg!

Und für seinen Auftritt hat der Kult-Star sich was ganz besonderes überlegt: er will die Jury mit einem Medley überzeugen, dass aus seinen bisher besten Songs besteht: "Down" von Jay Sean, "Love Never Felt So Good" von Michael Jackson, "Can't Stop The Feeling" von Justin Timberlake" und "You Are Not Alone" von Michael Jackson.

Wirds für Menderes diesmal was?

Na da sind wir ja mal gespannt, ob Menderes es bei diesem Versuch in der Recall schafft. Das hat der 33-Jährige in seiner ganzen "DSDS"-Laufbahn bisher nur ein einziges Mal richtig geschafft - und brach dabei in Tränen aus. Letztes Jahr durfte der Dauerkandidat zwar schon im Recall in Dubai einsteigen, bis in die Mottoshows hat er es aber noch nie gebracht.

Aber egal wie weit Menderes es in der Jubiläums-Staffel "DSDS" kommt- seine Fans freuen sich auf jeden Fall, ihn auf dem Sternchen wieder singen zu sehen.