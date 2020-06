Menderes Bagci: Auftritt bei DSDS 2015

Das hat er seinen Fans schon vor der Ausstrahlung verraten.

In der letzten Woche war Menderes Bagci beim Casting zu "Deutschland sucht den Superstar" in Köln. Eigentlich wäre nach der vergangenen Staffel für ihn Schluss gewesen. Nach zwölf Jahren wurde er zu alt dafür und hätte nicht mehr vor der Jury singen dürfen.

Doch eine glückliche Wendung des Schicksals sorgte dafür, dass sein Traum weiterlebt. Weil die DSDS-Produzenten gar nicht glücklich mit den Teilnehmerzahlen waren, wurde die Altersgrenze angehoben. Statt maximal 30 dürfen die Teilnehmer nun maximal 40 Jahre sein.

Menderes Bagci durfte so offiziell wieder vorsingen. Ob er es in den Recall geschafft hat, hat er natürlich nicht preisgegeben. Im vergangenen Jahr durfte er mit nach Kuba, wo er sich anfangs gar nicht so schlecht schlug. Schließlich reichte es aufgrund von einem Texthänger und einer schwachen Stimme doch nicht für die Live-Shows.

Dass er es 2015 schafft, hofft sicher auch eine besondere Frau in seinem Leben: seine beste Freundin. Ihr hat er per Facebook seine Liebe gestanden, ein Paar sind sie bisher noch nicht geworden.