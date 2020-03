Menderes Bağcı: "DSDS"-Hammer! Er sitzt am Jury-Pult!

Es wird nicht ruhig bei " "! Erst in den letzten Tagen wurde bekannt gegeben, dass die Jury verlässt. Wer seinen Platz einnehmen soll, war bis jetzt unklar. Ein Foto von Menderes Bağcı könnte nun jedoch Lichts ins Dunkel bringen...

Oana Nechiti: Sie bricht endlich ihr Schweigen über Xavier Naidoo!

Menderes Bağcı teilt Foto vom Jury-Pult

Via " " sorgt Menderes Bağcı nun für ordentlich Aufsehen! So postet er ein Foto von sich, welches ihm am "DSDS"-Jury-Pult zeigt. Ist der "DSDS"-Kultkandidat etwa das neue Mitglied in der Jury und ersetzt ab sofort Xavier Naidoo? Zu dem Schnappschuss kommentiert er: "Wie fändet ihr es, wenn ich in einer Folge bei DSDS in der Jury wäre? Würde Euch das gefallen?" Die Antwort seiner Fans darauf ist jedenfalls eindeutig...

Die Fans von Menderes sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post deutlich wird, würden sich die Anhänger von Menderes riesig darüber freuen, wenn ihr Idol bei "DSDS" in der Jury sitzen würde. So kommentieren sie: "Das wäre mega!!Du wärst immer meine erste Wahl für einen Platz in der Jury!!", "Ich fänds supi Menderes" sowie "Das wäre sehr cool Ich bin dafür". Ob Menderes seinen Fans wohl diesen Wunsch erfüllen kann? Weder " " noch gaben dazu bis jetzt ein Statemant ab. Wir können also gespannt sein...

