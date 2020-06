Menderes Bagci: So traurig ist seine Vergangenheit!

Diese Worte treiben einem wahrlich die Tränen in die Augen und man möchte ihn einfach nur in den Arm nehmen. Er weiß, was diese Abweisung der Eltern mit ihm gemacht hat: „Wenn du die Zuneigung als Kind nicht bekommst, dann ist es vorbei.“ Er habe manchmal sogar an Selbstmord gedacht: „Ich hatte Phasen in meinem Leben, die waren nicht so gut.“ Davor hat ihn zum Glück das Singen bewahrt. Auch wenn es für Außenstehende seltsam klingt, DSDS hat ihm gut getan: „Dort habe ich die Aufmerksamkeit bekommen, nach der ich mich immer gesehnt habe, weil ich sie von meinen Eltern nie bekam.“

Jetzt, bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, bekommt er auch Aufmerksamkeit. Er wird sogar schon als heimlicher Dschungelkönig gesehen. Menderes Bagci kann sich endlich von einer anderen Seite zeigen und den „DSDS-Deppen“ hinter sich lassen. Vielleicht nimmt sein Leben von nun an eine Wende in bessere Zeiten. Er selbst wäre sicherlich „positiv überrascht“.