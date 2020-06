Menderes Bagci sucht in RTL-Datingshow seine Traumfrau

Laut „top.de“ wird Menderes in einer RTL-Datingshow schon bald seine große Liebe suchen. In einer Spezialfolge von "Herz zu verschenken - Eine Chance für die Liebe" soll der Sänger an vier Tagen vier verschiedene Single-Frauen daten. Am Ende entscheidet er sich dann, mit welcher Dame er ein romantisches Dinner haben möchte.

An Bewerberinnen um die Gunst des sympathischen Dauer-Singles wird es sicher nicht mangeln! Und wer weiß, vielleicht findet der 31-Jährige ja endlich die passende Frau an seiner Seite. Zu wünschen wäre es Menderes auf jeden Fall! Am 3.April um 19:10 Uhr soll die Folge mit dem Dschungelkönig ausgestrahlt werden.