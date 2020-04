Reddit this

Menowin Fröhlich: Abnehm-Hammer! So hat er 15 Kilo verloren

In den letzten Jahren kämpfte immer wieder mit seinem Gewicht. Obwohl er dringend abnehmen wollte, hatte er keinen Erfolg – bis jetzt!

Menowin Fröhlich: Bitteres Tränen-Drama vor laufenden Kameras

15 Kilo sind schon weg

Schon während seiner Zeit bei „ “ purzelten die ersten Pfunde. Profiboxer Denny griff ihm dabei unter die Arme. „Der weiß halt, wie man die Kilos runterhaut mit zweimal am Tag Sport, nicht so extrem krass Schokolade essen und süße Getränke trinken. Zweimal baden, damit man viel schwitzt und so“, erzählt Meno im Gespräch mit .

Er verrät auch, wie sehr er unter seinem Gewicht litt. Vor seinem Einzug in den -Container brachte er stolze 128 Kilogramm auf die Waage! „Es ist schon lästig, wenn da dann so eine Plauze vorne hängt. Dann willst du dir die Schuhe zubinden und dann kommt dir fast die Kotze hoch. Das ist schon irgendwie unangenehm“, so der Sänger. Besonders bitter: Es fiel ihm immer schwerer, sich leichtfüßig zur Musik zu bewegen. „Wenn du aussiehst wie ein Klops, dann siehst du aus wie eine tanzende Frikadelle. Das ist halt auch nicht cool. Ich habe mich auch nicht mehr schön gefühlt, weil du kannst dann auch nicht mehr tolle Sachen anziehen.“

Mittlerweile hat Menowin schon 15 Kilo abgenommen. Nun will er die restlichen Pfunde durch Kraftsport und Fahrradfahren verlieren. Sein Ziel: Er möchte 100 Kilo wiegen!

