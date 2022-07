Menowin Fröhlich: Ausraster! "DSDS hat mich verarscht!"

Oha, was Menowin Fröhlich damit sagen will, erklärt er ebenfalls in seiner Story weiter: "Die haben [mein Leben] 250 Mal zusammengetreten und irgendwo in Mülltonnen geschmissen und wieder rausgeholt, um zu gucken, wo kann man noch drauf treten und im Endeffekt hat man mich einfach nur verarscht. DSDS hat mich verarscht. DSDS ist für mich einfach eine Verarschung und eine total Plem-Plem-Macherei".

Auweia, da scheint der Frust über seine Castings-Show-Erfahrung bei Dieter Bohlen ja immer noch tief zu sitzen.

Der Sänger hatte es in seinem Leben nicht leicht. Wie schwer er es in der Vergangenheit hatte, erfährst du im Video: