Menowin Fröhlich: Ausraster im „Sommerhaus der Stars“!

Es kracht gewaltig zwischen und Quentin Dart Parker! In der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der “ ist zu sehen, wie der Architekt den Hausbewohnerinnen ungefragt an den Po grabscht. Das will Meno natürlich sofort unterbinden!

Es kracht im Sommerhaus

Der Sänger stellt Quentin zur Rede und es wird richtig laut. „Wegen Menschen wie dir saß ich im Knast!", knallte er ihm unter anderem an den Kopf! Im Interview mit erklärt er nun, warum er im Sommerhaus so ausgerastet ist. Es sei für ihn ein absolutes No-Go, einer fremden Frau an den Po zu fassen. Das könne man vielleicht mal bei seiner eigenen Frau machen, so Menowin.

„Was ich gesagt habe zu ihm, das habe ich auch so gemeint“, stellt er klar. „Ich habe gesagt, er soll mir aus dem Weg gehen!“ Was Quentins Schatz Jessika Cardinahl wohl von den Po-Grabschern hält?