Menowin Fröhlich: Drogen-Beichte! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Seine schwierige Vergangenheit hat längst hinter sich gelassen. Während er damals auf harte Drogen zurückgriff, konzentriert er sich heute lieber auf seine Familie und seine Karriere. Bevor er endgültig den Absprung schaffte, unternahm er jedoch unzählige Versuche, seine Sucht zu besiegen.

Heute weiß Menowin es besser

„Ich habe gedacht, dass ich alleine, ohne fremde Hilfe, von den Drogen loskomme. Ich bin ein stolzer Mann, ich wollte keine Hilfe annehmen, von niemanden. Doch ich musste mir eingestehen: ich schaffe es nicht alleine“, gestand er damals in einem Interview mit der „Abendzeitung München“.

Heute weiß Menowin, worauf es ankommt und wie man clean bleibt. Dieses Wissen teilt er auch gerne mit seinen Fans. Während einer Fragerunde auf will ein Follower wissen, wie man es schafft, mit den Drogen aufzuhören. „Ich denke mal, es ist schwer, weil sich alles im Kopf abspielt“, so Meno. „Aber wenn du merkst, du willst wieder in die alten Muster verfallen, dann such einen Therapeuten auf und Leute, mit denen du reden kannst. Und halte dich an die Leute, die dich lieben.“

