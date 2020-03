Menowin Fröhlich: Drogen-Rückfall! Bitter, was jetzt rauskommt

musste in seinem Leben schon so einiges durchmachen. Drogen und Alkohol waren dabei ein ständiger Begleiter. Auch heute hat er seine Sucht noch nicht besiegt...

Menowin Fröhlich griff wieder zu Drogen

"Ich hab's immer wieder versucht. Und es ist noch nicht vorbei", gibt Menowin jetzt bei " " zu. "Man scheitert tausend Mal. Ich auch. Ich habe noch nie richtig Therapie gemacht. Ich war mal acht Wochen auf einer stationären Einrichtung. Aber für einen Menschen, der so lange Drogen genommen hat wie ich, ist das nichts." In letzter Zeit hatte Menowin immer wieder Rückfälle. "In den letzten Wochen ist sehr viel passiert, meine Gedanken haben verrückt gespielt", so der Sänger.

Menowin Fröhlich & Senay: Noch ein Baby? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

So will Menowin Fröhlich die Sucht besiegen

Im Container will Menowin seine Sucht jetzt endgültig besiegen. "Als das dann hier mit 'Big Brother' kam, dachte ich direkt: Das ist es! Jetzt stell‘ dich dem. Hier lernst du andere Leute kennen, kannst reden. Die beste Therapie ist Reden. Ohne die Anfrage wäre ich in ein tiefes Loch gefallen." Ob eine -Show wirklich der richtige Ort für eine Heilung ist? Lässt sich nur hoffen, dass Menowin jetzt wirklich die Kurve kriegt...

