Menowin Fröhlich: Große Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Eine zweite Chance für Menowin

In seiner Instagram-Story verrät Menowin, dass er bereits an seinem nächsten Projekt arbeitet. "Wir hatten heute wieder ein richtig geiles Meeting mit RTL. Und eines kann ich euch sagen: Es kommen so krasse Sachen auf euch zu. Ich selber hätte nie wieder in meinem Leben damit gerechnet, dass ich so eine Chance bekomme", erklärt der Sänger grinsend. Worum genau es geht und woran er arbeitet, darf er allerdings noch nicht verraten. Es bleibt also spannend!

Auch Menowins Ehefrau Senay dürfte sich sehr für ihren Liebsten freuen. Pünktlich zu ihrem ersten Hochzeitstag machte der einstige "DSDS"-Star seinem Schatz eine Liebeserklärung der ganz besonderen Art und sprach auch über die Hürden, die das Paar meistern musste. Doch diese liegen nun endgültig in der Vergangenheit...