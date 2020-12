Menowin Fröhlich: Heftiger Schlag! Jetzt fallen sie ihm in den Rücken

Menowins Fans sind wütend

Auf dem Instagram-Account des Sängers häufen sich mittlerweile die Kommentare seiner enttäuschten Fans:

"Wichtig im Leben ist aber auch, seine Kinder ernähren zu können und endlich erwachsen zu werden und sein Geld mit ehrlicher Arbeit zu verdienen."

"Der ist kein Opfer, der ist Täter (...). Solange der nicht einsieht, dass nur er was ändern kann, wird das nichts."

"Man hat im Leben immer eine Wahl... man kann nicht nur für sich ständig Erklärungen finden, die den Menschen da draußen sagen sollen, warum es dir so geht."

"Was denkst du, wie deine Kinder sich dabei fühlen? Du stehst in der Öffentlichkeit, das heißt Schüler [und] Bekannte wissen, was der Papa so treibt. Komm endlich klar, Mensch. Lebe für deine Kinder und Frau."

Viele von ihnen begleiten Menowin schon seit seiner ersten Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" und glauben mittlerweile nicht mehr daran, dass er sein Wort halten wird. Doch davon will der 33-Jährige nichts wissen! Er ist fest entschlossen, die Drogensucht für immer hinter sich zu lassen und ein neues Leben mit seiner Familie zu beginnen...