Menowin Fröhlich: "Ich wollte mich tot machen"

In der Talk-Show "ERF Mensch Gott" legte Menowin Fröhlich jetzt eine emotionale Beichte ab. Er berichtet von der schwersten Zeit in seinem Leben und davon, wie er sogar das Christ-Sein, das ihm heute so viel Halt gibt, ablegen wollte und sich "etwas Anderem" zuwenden wollte. Dies begründet er darin, dass er sich von Gott im Stich gelassen gefühlt hatte, da ihm und seiner Familie so viel Leid zugefügt wurde. Er kam dadurch auf schreckliche Gedanken, wie er weiter zugibt: "Ich wollte ja nicht mehr leben. Ich wollte mich wegmachen. Ich wollte mich tot machen."