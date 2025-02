Menowin Fröhlich: Krasse Wandlung! Das hat er jetzt machen lassen

Menowin erklärte nach seiner Abnahme, dass die größte Veränderung nicht körperlich stattgefunden habe, sondern tief in seinem Inneren. Seine Vergangenheit war alles andere als leicht: Drogenprobleme, Gefängnisaufenthalte und gescheiterte Comeback-Versuche – all das hat der 37-Jährige inzwischen hinter sich gelassen. Wenn er sich nun alte Fotos von sich anschaut, wird er emotional: "Da sieht man halt einfach nur einen ganz verzweifelten und traurigen Menschen, der wirklich sehr viel in seinem Leben erlebt hat und einfach nicht mehr weiter weiß“, sagt er gegenüber RTL.

Um seine Vergangenheit nun endgültig hinter sich zu lassen, möchte er nun auch seine Zähne in den Angriff nehmen: "Ich habe ein sehr turbulentes Leben hinter mir. Mit vielen Höhen und Tiefen. Und da hat man das eine oder andere über mehrere Jahre zu sich genommen, was die Zähne natürlich kaputt macht", erklärt der Musiker. Gerade sein Drogenkonsum hatte Einfluss auf seine Zähne: Wenn ich was genommen habe, hatte ich Gesichtszuckungen und habe mit den Zähnen geknirscht." Jetzt bekommt Menowin ein neues, frisches Lächeln, in Form von Veneers!