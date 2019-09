Reddit this

Menowin Fröhlich: Mega-Skandal an seinem Geburtstag!

Eigentlich hat momentan allen Grund zur Freude. Anfang September gab er seiner Senay endlich das Ja-Wort. Doch jetzt wird er mit bösen Vorwürfen konfrontiert...

Menowin Fröhlich hat die Zeche geprellt

Der ehemalige " "-Vieze feierte in einem Kölner Hotel seinen Geburtstag mit Freunden - und ließ es dort ordentlich krachen. Laut der "BILD"-Zeitung bestellte er Champagner, Wodka, Whisky und Kölsch. Doch am nächsten Tag reiste der Sänger wortlos ab, ohne seine Rechnung (338, 09 Euro) zu bezahlen. Das Hotel schickte mehrere Mahnung an Menowin. Bis heute soll er nicht für die Kosten aufgekommen sein.

Menowin Fröhlich & Senay: Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht!

Menowin Fröhlich: "Wir haben sehr viel getrunken"

Und was sagt Menowin zu den Vorwürfen? "Das war unglücklich. Ich habe an dem Tag meinen Geburtstag gefeiert, und wir haben sehr viel getrunken. Da habe ich einfach vergessen, meine Rechnung zu bezahlen, weil ich so betrunken war", erklärte er gegenüber der "BILD". Er behauptete, dass er die Summe mittlerweile beglichen hat. Das Hotel wollte das jedoch nicht bestätigen. Lässt sich nur hofffen, dass sich der Vorfall bald klärt...

So schön war Menowins Frau Senay als Braut: