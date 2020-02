Menowin Fröhlich & Mehrzad Marashi: Erstes Aufeinandertreffen - nach 10 Jahren!

Vor zehn Jahren lernten sich und bei " " kennen. Zwischen den beiden stimmt die Chemie auf Anhieb. Doch je weiter sie kamen, desto mehr bröckelte die Freundschaft. Am Ende standen Menowin und Mehrzad als Erzrivalen im großen Finale. "Von Runde zu Runde hab ich gemerkt, dass die Freundschaft nur Show war", erklärte Mehrzad damals. Menowin schwänzte immer wieder Proben, machte lieber Party. Trotzdem galt er als klarer Favorit auf den Titel. Doch im Finale kam alles anders. Mehrzad gewann - und Menowin musste sich seinem Rivalen geschlagen geben...

So ist das Verhältnis von Menowin Fröhlich und Mehrzad Marashi heute

Am Dienstagabend trafen die beiden bei "Das große Wiedersehen" zum ersten Mal wieder aufeinander. "Ich will, dass die beiden sich wieder vertragen", wünschte sich Gastgeber Menderes Bağci. Und tatsächlich herrschte zwischen den einstigen Rivalen kein böses Blut mehr. "Ich glaube, wir sind beide an dem Punkt angekommen, wo wir reif genug sind, uns zu sagen, dass wir Fehler gemacht haben", fand Mehrzad. Und auch Menowin schlug versöhnliche Töne an: "Heute stehen wir hier und können uns in die Augen gucken." Und dann passierte die Sensation! Menowin und Mehrzad performten gemeinsam wieder ihren Recall-Song "Sweat (A La La Long)". Wie in alten Zeiten!

