Menowin Fröhlich: Neuanfang - Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Menowin Fröhlich will wieder durchstarten. Nachdem er in letzter Zeit eher mit seinen Seitenhieben gegen Dieter Bohlen und DSDS sowie seinem Body-Frust für Schlagzeilen sorgte, widmet er sich jetzt wieder seiner großen Leidenschaft - der Musik. Bereits vor einigen Wochen machte er bekannt, dass es für ihn musikalisch jetzt wieder so richtig losgehen soll und kündigte seine neue Single "In Ewigkeit" an. Nun verrät er neue Details über seinen Neustart.