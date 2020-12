Menowin Fröhlich: Neuer Look! So hat man ihn noch nie gesehen

Seinen Look hat Menowin Fröhlich in den letzten Jahren oft verändert. Zu "DSDS"-Zeiten trug er noch bunte und ausgefallene Klamotten. Später überraschte er mit einem dunkel gefärbten Bart und sommerlich gebräunter Haut. "Ich lasse mir meine Augenbrauen und Wimpern färben, meinen Bart lasse ich mir färben. Und ich gehe ins Solarium", erklärte er im vergangenen Jahr gegenüber RTL. Und nun hat sich der Sänger schon wieder einen neuen Look zugelegt!