Menowin Fröhlich: Romantische Geburtstagsüberraschung von Senay

Heute feiert seinen 32. Geburtstag. Schon gestern Abend gönnte sich der Sänger ein paar Flaschen Bier, um sich auf das neue Lebensjahr einzustimmen. Deshalb blieb er heute Morgen auch etwas länger im Bett und tankte Kraft für den Tag. Jetzt kann es richtig losgehen!

Menowin Fröhlich & Senay: Diese Worte gehen ans Herz

Süße Geburtstagsüberraschung von Senay

Schon am frühen Morgen durfte der „Sommerhaus“-Star sich über eine romantische Liebeserklärung von Senay freuen. „Happy Birthday to you, mein Engel. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft“, schreibt seine Verlobte in ihrer Insta-Story. „Bleib gesund. Alle deine Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Ich liebe dich über alles. Wir sind gemeinsam stark und halten immer zusammen.“ Wie süß!

Bisher hat Menowin noch nicht verraten, was er an seinem großen Tag geplant hat. Wir dürfen also gespannt sein!