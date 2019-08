Menowin Fröhlich: Schlimmes Alkohol-Drama!

Reddit this

Im "Sommerhaus der Stars" geht's rund! In der letzten Folge kam es zum Alkohol-Eklat...

Eigentlich wollten und Freundin Senay Ak allen im "Sommerhaus der " beweisen, dass sie es drauf haben. Doch dann kam alles ganz anders...

Menowin rastete aus

Beim "Du blöder Mixer" mussten die Paar intime Fragen, u.a. über ihr Sex-Leben, beantworten. Für Menowin eindeutig zu privat. Er brach das Spiel ab - obwohl Senay gerne weitergespielt hätte. Als sie zurück in die Promi-WG kamen- und sich Menowin auch noch ein Gläschen Alkohol hinter die Binde kippte, reichte es Senay endgültig! Sie konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. "Willst du mich so hinstellen, wie einen Alkoholiker?!", keifte Menowin seine Verlobt an. "Du stellst mich immer hin, wie einen Idioten."

Menowin Fröhlich: Kinder-Kracher! Die ganze Wahrheit über seine Familie

Schockierende Alkohol-Beichte

Doch Senays Sorgen sind nicht unbegründet. "Ich möchte nicht, dass er so viel trinkt, weil es in meinem Kopf hängen geblieben ist von früher", erklärte sie in der Sendung. "Sie denkt, dass es von Tag zu Tag mehr wird und dass ich dann zu extrem betrunken bin", berichtete Menowin weiter. "Wenn ich richtig besoffen war, hat es immer dazu geführt, dass ich dann Koks genommen habe." Lässt sich nur hoffen, dass die Situation im "Sommerhaus" nicht eskaliert…

