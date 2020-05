Menowin Fröhlich: Schluss mit lustig! Ihm platzt endgültig der Kragen

Reddit this

Wenn es um seine Familie geht, versteht keinen Spaß. Während ganz Deutschland gerade über seinen Cousin diskutiert, nimmt der Sänger ihn öffentlich in Schutz.

Menowin platzt der Kragen

Auf regt sich Meno darüber auf, dass man derzeit versuche, Sido mit angeblichen Verschwörungstheorien in ein schlechtes Licht zu rücken. „Dann auch noch zu ihm nach Hause zu fahren, um einen Skandal rauskitzeln zu müssen oder so eine Scheiße, ohne sich vorher anzukündigen. Richtig abgefuckte Typen“, meckert er genervt.

„Lasst doch die Menschen einfach in Ruhe. Lasst meine Familie in Ruhe“, fordert er. Sido macht in letzter Zeit vermehrt mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Zuletzt rastete er aus, nachdem eine Reporterin ihn vor seinem Haus zur Rede stellte.

„An das Kamerateam von der Bild, das eben vor unserem Grundstück stand. Lasst uns alle froh sein, dass nur das Mikrofon kaputt gegangen ist“, feuert er anschließend auf Instagram. Hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein…

