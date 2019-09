Menowin Fröhlich & Senay: Die ersten Hochzeitsvideos sind da!

Reddit this

Jetzt ist es offiziell! Um 13 Uhr haben und Senay sich auf dem Standesamt das Ja-Wort gegeben. Schon am frühen Morgen teilte der 32-Jährige die ersten Videos der Vorbereitungen. „Leute, heute ist der Tag der Tage. Oh mein Gott, ich heirate heute. Das ist ein unfassbares Gefühl“, schwärmte er strahlend.

Das Sommerhaus der Stars: Überraschender Heiratsantrag!

Große Aufregung vor der Hochzeit

Zur Trauung ging es in einem weißen Porsche, den Menowin extra am Tag zuvor für seine Liebste abholte. Diesen ließ er mit einem großen Herz aus Blumen schmücken. Hach!

An seinem großen Tag entschied der Sänger sich für einen blauen Anzug. „Ich habe mich in Schale geschmissen, hier fehlt nur noch die Krawatte“, erklärte er sichtlich nervös auf dem Weg zum Standesamt. Auch bei Senay machte sich langsam die Aufregung bemerkbar, als sie zu Hause geschminkt wurde und in ihr weißes Hochzeitskleid schlüpfte.

Spätestens nach der Trauung dürfte sich die Anspannung der letzten Wochen in Luft aufgelöst haben. Herzlichen Glückwunsch!